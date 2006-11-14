Пікетувальники тероризують Генпрокурора Глєбом Жегловим

Представники Всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір» із Сум, Кіровограда, Рівного, Херсона, Миколаєва та інших регіонів України сьогодні об 11.00 розпочали масове пікетування Генеральної прокуратури України під гаслами: «Бандитам – тюрми!», «Міліція ловить, а прокуратура відпускає».

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами Генрокуратури зібрались декілька тисяч активістів «Антикримінального вибору». Учасники акції тримають транспаранти з вимогами відправити у відставку генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, притягти до відповідальності екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ, гасла на підтримку дій міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інші.

Лідери «Антикримінального вибору» Олег НОВІКОВ та Сергій ЛУЦЕНКО, а також лідер Сумської регіональної організації «АВ» Іван БОРШОШ у ході акції вимагають термінового прийняття Генпрокуратурою рішення по справі В.ЩЕРБАНЯ, оскільки сьогодні спливає 10-денний термін, відколи екс-губернатор Сумщини повернувся в Україну із США і може втратити статус не лише звинуваченого за кримінальними справами (порушеними по чотирьох статтях Кримінального кодексу України), але й підозрюваного.

І.БОРШОШ у своєму виступі на мітингу розповів про події у Сумах від дня повернення В.ЩЕРБАНЯ в Україну, зокрема, про пікетування обласною організацією «Антикримінального вибору» обласної прокуратури, мітинг громадськості у центрі Сум, засідання сесії Сумської обласної ради тощо. «До честі депутатів Сумської обласної і Сумської міської рад, вони підтримали вимоги ВГО «Антикримінальний вибір» щодо припинення затягування Генпрокуратурою кримінальних справ стосовно В.ЩЕРБАНЯ, а рух, який почався з цього приводу у Сумах, підтримують депутати уже і в інших регіонах України, зокрема, у Вінниці», - сказав І.БОРШОШ.

При цьому він підкреслив, що жителі Сум та області в разі невирішення питання про притягнення до відповідальності В.ЩЕРБАНЯ «готові повторити сумський майдан 2004 року часів президентських виборів».

Пікетування Генпрокуратури триватиме, за попередньою інформацією, близько години. Впродовж всього часу виступатимуть представники регіональних організацій «Антикримінального вибору». Через гучномовець періодично транслюються вислів кіногероя Глєба Жеглова «Вор должен сидеть в тюрьме», а також спеціально написані пісні представниками організації.