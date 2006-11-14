Ющенко поїде до Мінська на саміт СНД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у черговому саміті Ради глав держав СНД у Мінську 28 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ.

За його словами, окрім Президента України у саміті підтвердили участь ще вісім глав держав СНД.

А.ДЕЩИЦЯ нагадав, що засідання глав держав СНД планувалося провести 17 жовтня, проте на початку жовтня практично на заключному етапі підготовки цей захід було перенесено. Республіка Казахстан, яка зараз головує у Співдружності, внесла пропозицію провести засідання Ради глав держав 28 листопада.

За словами А.ДЕЩИЦІ, до порядку денного засідання винесено 27 питань. Він зазначив, що для України принципове значення матимуть питання щодо проектів заяв глав держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав стосовно активізації співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією та стосовно договірно-правового оформлення кордонів.

Підготовка цих документів була здійснена у розвиток ініціатив Президента України В.ЮЩЕНКА на Казанському самміті СНД 2005 року.

Окрім цього, буде приділено увагу питанню щодо доповіді Групи високого рівня про підвищення ефективності СНД та перспектив її розвитку.

Засіданню Ради глав держав СНД передуватиме засідання Ради міністрів закордонних справ. За словами А.ДЕЩИЦІ, планується, що на цьому засіданні Україну представлятиме міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК.