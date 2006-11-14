Клюєв назвав умову, за якої Павленко і Поляченко можуть залишитися

Віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ не виключає можливості збереження в уряді міністрів у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА і охорони здоров`я Юрія ПОЛЯЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

А.КЛЮЄВ зазначив, що це може статися, якщо обидва міністри заберуть свої заяви з парламенту.

Як зазначив А.КЛЮЄВ, коаліція готова ще трохи зачекати. «Ви ж бачите, ми вже тижнів три чекаємо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада може розглянути питання про відставку міністра охорони здоров`я Ю.ПОЛЯЧЕНКА і міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО.

1 листопада Верховна Рада перенесла розгляд заяв про відставку цих двох міністрів від “Нашої України”. Як пояснив тоді прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.

Разом з тим 3 листопада прем`єр заявив, що не бачить проблем у роботі міністра охорони здоров`я і міністра у справах сім`ї, молоді і спорту.