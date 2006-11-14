Стецьків звинуватив Януковича у кадрових бліцкригах

Радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ критикує роботу коаліційного уряду за перші 100 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході громадських слухань на тему «100 днів коаліційного уряду: погляд неурядових аналітичних центрів».

Зокрема, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що за перші 100 днів своєї роботи цей склад Кабінету міністрів не виробив стратегічних пріоритетів своєї діяльності, і про ці напрямки можна лише здогадуватись з проекту державного бюджету на 2007 рік та виступів прем’єр-міністра та віце-прем’єрів.

Він також зазначив, що з майже 450 постанов уряду 270 стосуються кадрових змін, при цьому 90% усіх призначень здійснено з одного регіону.

Т.СТЕЦЬКІВ також повідомив, що відповідно до постанови уряду від 1 листопада №1532 протоколи засідань урядових комітетів може отримати лише представник Секретаріату Президента у Кабінеті міністрів. Також на цих засіданнях, окрім представника Президента, не можуть брати участь радники глави держави, як це було досі. «Навіть така проста річ, як отримання інформації, стала проблемною», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також наголосив, що не було прозорості при підписанні газових угод. За його словами, МЗС було усунуто від переговорів, «випав» відповідний міжурядовий протокол, який регулював газові домовленості у попередні роки, незрозумілою є формула ціни на газ, розірвано ціну на транзит газу з ціною газу для українських споживачів.

Т.СТЕЦЬКІВ також зауважив, що ухваливши закон про зниження кворуму зборів акціонерів господарських товариств, Верховна Рада зробила це для того, щоб отримати контроль над деякими великими підприємствами. Він вважає, що якби Президент не застосував вето до цього закону, в Україні активізувались би рейдери.

Він також зазначив, що питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги уряд “перекинув” на місцеві органи влади. При цьому, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, уряд не пояснив, чому у різних регіона ці тарифи підвищились по-різному.