Мороз пропонує Павленку забрати заяву

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ запропонував міністру у справах сім’ї, молоді та спорту Юрію ПАВЛЕНКУ відкликати свою заяву про відставку з посади міністра.

Про це голова ВР сказав на засіданні парламенту після того як Ю.ПАВЛЕНКО доповідав під час проведення дня уряду про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування щодо розвитку фізичної культури і спорту.

О.МОРОЗ зазначив, що Ю.ПАВЛЕНКО представляє партію, “яка весь час декларує себе як патріоти і це очевидно обгрунтовано”. О.МОРОЗ сказав: “ви прекрасно розумієте, що заміна міністра у будь-якій галузі це спад в організації роботи самої галузі”. “Якщо ви є патріот, то, будь-ласка, заберіть заяву і працюйте спокійно”, - сказав голова Верховної Ради України.

За його словами, до Ю.ПАВЛЕНКА претензій щодо його роботи на посаді міністра немає.

В той же час у кулуарах Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що поки не змінив свого рішення щодо відставки. “На цю хвилину ніяких змін в моєму рішенні про політичну відставку немає”, - сказав міністр. Разом з тим, відповідаючи на запитання, чи готовий він залишитися в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що готовий реалізовувати ту політику, яку реалізовував протягом останніх двох років.