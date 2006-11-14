Пиякам не вдалося зіпсувати українсько-польські відносини

Інцидент навколо облиття фарбою пам’ятника Тарасу Шевченку в містечку Білий Бір у Польщі та підпалу в одній із україномовних шкіл не вплине на стан українсько-польських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Обидві сторони засудили ці дії і заявили, що вони жодним чином не вплинуть на добрий стан міждержавних українсько-польських відносин», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, українська сторона швидко відреагувала на офіційному рівні на інцидент, зокрема, відбулася зустріч посла України в Польщі Олександра МОЦИКА з державним секретарем МЗС Польщі, а також директора департаменту МЗС України - з тимчасово повіреним у справах Польщі в Україні. Було висловлено прохання про якнайшвидше з’ясування причин інциденту.

А.ДЕЩИЦЯ повідомив, що польські правоохоронці досить швидко знайшли винуватців, які вчинили ці дії виключно з хуліганських міркувань. «Як не прикро, але це сталося під впливом алкоголю і бажання просто порозважатися», - сказав речник.

Він зазначив, що справа перебуває на контролі Посольства України у Польщі та міністерств закордонних справ двох країн.

А.ДЕЩИЦЯ висловив сподівання, що інцидент вичерпано і винні понесуть відповідне покарання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня у Польщі невідомі намагалися спалити будинок комплексу шкіл з українською мовою навчання в Бартошицях (Вармінсько-Мазурське воєводство), а також розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку в містечку Білий Бір.

На початку листопада польська поліція затримала двох молодиків, які розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку. Затримані пояснили свій вчинок тим, що були п’яними, а фарбу просто знайшли.

Пам’ятник Тарасу Шевченку було встановлено у містечку Білий Бір 1991 року. Це дар України місцевій українській громаді, яка проживає у цій частині Польщі понад 60 років.