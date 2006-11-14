Ющенко передумав святкувати у Донецьку

Поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Донецьку область переноситься "на невизначений період". Про це сьогодні в ході селекторної наради Секретаріату Президента з головами облдержадміністрацій повідомив голова Донецької облдержадміністрації Володимир . Нараду проводили перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК і заступник глави Секретаріату Віктор БОНДАР.

"Він повинен був приїхати й ми таку програму готували, але вчора ми не одержали підтвердження й на невизначений період його візит переноситься", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

За словами В.БОНДАРЯ, Президент планував відвідати Донеччину 22 листопада для святкування Дня Свободи, проте його плани змінилися. При цьому В.БОНДАР зазначив, що глава держави, ймовірно, проведе День Свободи в Одеській, Львівській і Київській областях.

"У Одеській і Львівській областях повинні подумати, як Президент України відсвяткує цей день з урахуванням того, що він там буде 2-3 години", - акцентував В.БОНДАР.