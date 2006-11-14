НСНУ почала сипатися в регіонах

У Житомирській області 14 членів ради Житомирської районної організації партії “Народний Союз Наша Україна” та 11 членів фракції “Наша Україна” у Житомирській районній раді заявили про вихід з партії.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив голова ради Житомирської райорганізації НСНУ Сергій КРУТІЙ, який також є головою Житомирської райради.

За його словами, вчора відбулося розширене засідання ради Житомирської райорганізації НСНУ і фракції цієї партії у Житомирській райраді. "Там ми вирішили одноголосно вийти з лав НСНУ", - сказав С.КРУТІЙ. Мотивуючи таке рішення, він зазначив, що "одразу після з’їзду стало зрозуміло, що на ньому фактично розтоптано ідеали Майдану". Він також повідомив, що особисто прийняв згадане рішення ще на з’їзді НСНУ 11 листопада. "Це вийшов не з’їзд, а закрите акціонерне товариство, нас там десять годин "мурижили", а потім ми проголосували за незадовільну роботу Ради партії, а усі ті люди, які отримали незадовільну оцінку, увійшли до нової Ради", - сказав С.КРУТІЙ.

"Після цього, звичайно, ми вийшли зі з’їзду, і я особисто вже знав, що вирішу піти з лав НСНУ", - додав голова райради.

С.КРУТІЙ повідомив також, що вчорашнім рішенням ради Житомирської районної організації НСНУ на 25 листопада призначено районну звітно-виборчу конференцію, на яку буде винесено питання припинення повноважень голови ради, самої ради організації, а також дій однієї селищної та 28 сільських організацій Житомирської районної організації НСНУ. Також конференція розгляне питання виходу з партії інших "нашоукраїнців".

"У нас в осередках люди говорили, що готові писати заяви про вихід з цієї партії, і я думаю, що це буде загалом близько 500 осіб", - повідомив С.КРУТІЙ.

За його словами, партія у Житомирському районі загалом налічує 936 членів, діє 4 громадські приймальні у селищі Новогуйвинськ, селах Стагишівка, Садки і Тетерівка.

С.КРУТІЙ також поділився планами на майбутнє. На запитання: "З якою політичною силою Ви пов’язуєте своє майбутнє та майбутнє організації?" С.КРУТІЙ відповів, що це буде політична сила "правої орієнтації, яка відстоюватиме національну ідею та українську мову". За його словами, найближчим часом планується утворення нової громадської організації. "Ми хочемо зберегти роботу приймалень, бо маємо спільну мету і прагнемо зберегти кістяк організації", - сказав С.КРУТІЙ.