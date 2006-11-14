Яценюк пропонує на річницю революції готувати не мітинги, а столи

У кожній області України мають бути проведені "круглі столи", присвячені святкуванню другої річниці Дня Свободи. Про це сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК.

"Якщо це День Свободи, то до мітингів навряд чи варто доходити. Та варто провести наступне - "круглі столи" з вашою політичною елітою в області. У вас є вчені, у вас є експерти, у вас є гідні громадяни області й міста. Зберіть їх, будь ласка, на круглий стіл", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він запропонував губернаторам самим визначитися з темою для "круглого столу". "Ваше питання як його назвати. "Про затвердження свобод в Україні" – варіант перший. Другий – "Про політичну реформу". Я не хотів би зараз надиктовувати ту тематику, яка є в кожній вашій області", - вказав А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про форми проведення урочистостей у день Свободи, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це може бути "концерт" або "локальний прийом".

"У кого є можливість – концерт, у кого немає – локальний прийом для тих людей, які складають кістяк вашої області. Не зважаючи на політичні погляди тих або інших", - акцентував перший заступник глави Секретаріату Президента.

Він також додав, що в Секретаріаті не хотіли б "відправляти циркуляр про те, яким чином слід святкувати День Свободи".

На закінчення А.ЯЦЕНЮК уточнив, що проведення "круглого столу" має отримати відображення в пресі.