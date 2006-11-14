Ющенка від самотності врятує Безсмертний

Екс-голова Ради партії “Народний Союз Наша Україна”, лідер парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що його вихід із “Нашої України” зробить почесного голову партії, Президента України Віктора ЮЩЕНКА самотнім.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив в інтерв’ю газеті "Известия в Украине" (№51 від 14 листопада), відповідаючи на запитання, чому після того, як робота керівництва партії була визнана незадовільною, він не склав з себе повноваження, не вийшов з президії і з Ради партії.

"Відразу після парламентських виборів я подав заяву про свою відставку з посади голови Ради партії. Але Рада моєї відставки не прийняла. З іншого боку – якщо у школі вам не ставили “двійок” – значить, ви не вчилися. Кожна людина, котра працює, має право на помилки. Так, цих помилок не повинно бути так багато. Так, я міг піти з керівництва партії і взагалі – з партії. І якби Президентом був не Віктор ЮЩЕНКО, ніяких моїх претензій на керівництво в партії не було б. Тому що я і мої колеги несемо відповідальність за все, що робить ЮЩЕНКО. Саме ми вивели його на Майдан. І сьогодні повернутися до нього спиною – означає розписатися у власній неспроможності реалізувати те, заради чого ми жили останні роки. І мій вихід, або вихід когось з моїх колег зробить ЮЩЕНКА не лише самотнім як Президента, але і як політика, і як людину. Сьогодні коло людей, котрі його щиро підтримують, звужується", - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

“Якщо Президент каже, що він був, є і буде з цією партією, то я не готовий його кинути”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.