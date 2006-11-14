Безсмертний проігнорував дзвінок Ющенка

Екс-голова політради НСНУ, лідер парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що йому “неприємно”, що почесний голова НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО не був присутній на другому етапі з’їзду партії 11 листопада.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив в інтерв’ю газеті "Известия в Украине" (№ 51 від 14.11.2006 р.).

“Якщо бути відвертим, мені дуже неприємно, що Президента не було на з’їзді. Напевно, нам потрібно було краще працювати, більш аргументовано переконувати... В решті решт, це його рішення, і я не хочу це обговорювати. З моєї точки зору, Віктор Андрійович повинен був бути на з’їзді і брати участь у його роботі. З іншого боку – якщо б він був на з’їзді, ми б не почули й третини того, що там було”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він повідомив, що з В.ЮЩЕНКОМ вони бачилися напередодні з’їзду. “І єдине питання, котре ми обговорювали – вибори керівництва партії та конкретна кандидатура на посаду її лідера. Я до останнього дня був переконаний, що прихід у партію нових людей хоч і не дасть відповіді на усі питання, але окреслить контури нової команди. Проте нічого цього не відбулося і ті, на кого ми розраховували, ніяк не могли визначитися – писати їм заяви в партію чи ні. Спочатку це був Арсеній ЯЦЕНЮК, потім Юрій ЛУЦЕНКО, потім В’ячеслав КИРИЛЕНКО... Я вже не кажу про Тараса СТЕЦЬКІВА, який у своїх статтях дуже негативно відізвався про “Нашу Україну”. Але, сподіваюсь, Тарас розуміє, що на сьогоднішній день жодна структура на здатна стати серйозною альтернативою Партії регіонів, окрім “Нашої України”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також розповів про телефонний дзвінок В.ЮЩЕНКА під час свого виступу на з’їзді. “Оскільки в той момент виступав перед делегатами з’їзду і не міг відповісти на дзвінок, то просто скинув його, тому що мікрофони почали ловити радіохвилі і “фонити”. Тоді Президент зателефонував Юрію ЄХАНУРОВУ”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, додавши згодом: “Так, був факт дзвінка Президента Юрію Івановичу і була розмова. Але зміст цієї розмови на дві третини складався з того, що я озвучив на трибуні. Так співпало”.