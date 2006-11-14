Портфель або опозиція: Павленка і Поляченка поставили перед вибором

Міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не виключає, що міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО та міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО залишаться на своїх посадах, якщо заберуть заяви про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не виключаю такої можливості. Сьогодні побачимо, що буде відбуватися у ВР. Якщо вони відкличуть свої заяви і відповідно відреагують на ситуацію, в опозиції вони чи ні, я такого не виключаю», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Водночас він зазначив, що питання щодо розподілу цих посад між різними партіями антикризової коаліції та конкретні персоналії не обговорювались. «За 15 років української політики виросла достатня кількість людей, щоб святе місце пустим не залишилось», - додав він.