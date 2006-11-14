Безсмертний ставить умови, правда, невідомо кому

Екс-голова політради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що погодиться знов очолити раду “Нашої України”, але за умов, якщо отримає відповіді на деякі питання.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив в інтерв’ю газеті "Известия в Украине" (№ 51 від 14.11.2006 р.).

“Перед тим як приймати рішення, я хочу отримати відповіді на кілька питань. Передусім, мене цікавить матеріально-фінансове забезпечення партії, ідеологічно-інформаційне забезпечення і система відносин партії та Президента. Якщо на усі ці питання я отримаю ті відповіді, на які очікую, то готовий працювати головою ради. В протилежному випадку я не бачу можливості виконувати ці функції на належному рівні", - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він не уточнив, до кого його запитання адресовані.