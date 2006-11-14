Толстоухов придумав останнє речення для Тарасюка

Міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ вважає, що Борис ТАРАСЮК має самостійно піти з посади міністра закордонних справ через свою опозиційність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ТОЛСТОУХОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я вважаю, що бути міністром закордонних справ і знаходитись в опозиційній до уряду партії, в опозиційному до уряду блоці, і таким чином ставити зовнішню політику в опозицію до внутрішньої, з позиції моралі і етики, не відповідає політичній діяльності”, - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

“Я на місці міністра закордонних справ приблизно таким би чином завершив би свій звіт у ВР”, - такі приклади політичного джентльменства мають бути в політичному житті України”, - додав він.

Крім того міністр Кабінету міністрів висловив переконання, що ВР не буде наполягати на звільненні міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА. Він нагадав, що перевірки Міноборони у сфері реалізації надлишкового майна здійснювались відповідно до доручення Президента. Якщо зловживання виявлені, за них треба нести відповідальність, зазначив А.ТОЛСТОУХОВ.