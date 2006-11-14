Бродський хоче відправити Черновецького туди, звідки він прилетів

Всередині січня 2007 року фракція БЮТ та інші опозиційні депутатські фракції у Київраді мають намір ініціювати проведення референдуму з висловлення недовіри нині діючому меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив член фракції БЮТ в Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ.

«Зараз займаємося підготовкою цього питання… орієнтовно почнемо (ініціювання проведення референдуму – УНІАН) десь з середини січня… якщо Льоня (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – УНІАН) саме не піде», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

За словами М.БРОДСЬКОГО, відповідно до процедури проведення референдуму з висловлення недовіри після збору підписів киян з цього приводу, зазначене питання має бути винесено на обговорення сесії Київради. При цьому М.БРОДСЬКИЙ висловив свій сумнів, що вдасться зібрати 80 голосів депутатів Київради з цього приводу, однак в іншому разі, як зазначив він, «шансів у Леоніда Михайловича - нуль».

Водночас М.БРОДСЬКИЙ від імені фракції БЮТ в Київраді, звертаючись до киян через засоби масової інформації, закликає останніх 23 листопада (це майже день Майдану) вранці прийти на Хрещатик до мерії і «підтримати чесних депутатів (у Київраді – УНІАН), які вважають за доцільне дострокову відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У той же час депутат вважає, що найкраще було б, якби замість проведення референдуму Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та депутати Київради, які підтримують його, добровільно достроково склали б свої повноваження. «Я вважаю, що правильною була б не тільки відставка мера, а всього складу депутатського корпусу Київради, при цьому вважаю, що вони добровільно повинні скласти повноваження», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи не означає, в разі гіпотетичної дострокової відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера, повернення на його місце Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, М.БРОДСЬКИЙ сказав: «вибори покажуть. Киянам вирішувати».

Водночас М.БРОДСЬКИЙ повідомив, що за наявною у нього інформацією, приблизно тиждень тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову розпочав видачу продуктових пайків киянам. Такий нібито крок діючого мера М.БРОДСЬКИЙ пояснив тим, що той зрозумів, що «у нього рейтинг падає». Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи вдасться за допомогою референдуму припинити достроково повноваження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера української столиці, М.БРОДСЬКИЙ висловив своє сподівання щодо цього питання «сподіваюсь нормально проведемо референдум і відправимо його (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) туди, звідки він прилетів», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.