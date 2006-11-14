Ющенка не влаштовує млявий Медведько

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА зазначає, що Президент України може змінити керівництво Генеральної прокуратури тільки з метою посилення цього відомства.

Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, про це В.БАЛОГА сказав, коментуючи повідомлення окремих інтернет-агентств про ініціювання главою держави відставки Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заміни на цій посаді на нинішнього заступника Генпрокурора Рената КУЗЬМІНА.

«Президент Віктор ЮЩЕНКО незадоволений роботою Генеральної прокуратури та її керівника Олександра МЕДВЕДЬКА, однак не має наміру призначати замість нього людину, до професійної репутації якої також має серйозні зауваження», – заявив глава Секретаріату Президента.

Він також зазначив: «Дійсно, Президента зовсім не влаштовує очевидна млявість Генеральної прокуратури у розслідуванні резонансних справ, боротьбі з корупцією, захисті прав громадян. Генпрокуратура неодноразово ставала об’єктом справедливої та гострої критики Віктора ЮЩЕНКА, який звертав увагу керівництва цього правоохоронного органу на невідповідність публічних фанфарних звітів із реальними, вельми скромними результатами роботи». За словами В.БАЛОГИ, обґрунтовані претензії Президента до Генеральної прокуратури найбільше стосуються саме слідства, яким опікується Ренат КУЗЬМІН. «Отже, такої кадрової заміни, про підготовку якої пишуть інтернет-видання, Президент ніколи не зробить», – наголосив глава Секретаріату. «Усі можливі зміни у вищому керівництві Генеральної прокуратури будуть спрямовані тільки на посилення цього відомства, аби вдихнути туди нові сили», – додав В.БАЛОГА.