Полку Мороза у Верховній Раді прибуло

Сьогодні Центральна виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала народного депутата України Ігоря УРБАНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, І.УРБАНСЬКОГО зареєстровано відповідно до Конституції України, Закону “Про вибори народних депутатів України”, на підставі протоколу Центрвиборчкому про результати виборів народних депутатів України від 10 квітня 2006 року та постанови Центральної виборчої комісії від 8 листопада 2006 року № 1286.

І.УРБАНСЬКИЙ народився в 1953 році, освіта вища, перший заступник міністра транспорту та зв’язку України, проживає в Одесі, член Соціалістичної партії України, включений до виборчого списку СПУ під №37.

Найближчим часом І.УРБАНСЬКОМУ буде видано тимчасове посвідчення встановленого зразка.