Безсмертний: не хочу обманювати людей, як Тимошенко

Екс-голова Ради партії «Народний Союз Наша Україна», лідер парламентської фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє про можливість створення «помаранчевого» об`єднання або партії, куди б ввійшли всі лідери Майдану.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті "Известия в Украине" (№51 від 14.11.2006 р.).

“Я думаю, що навесні ми ініціюємо створення помаранчевого об`єднання, руху, а може й партії, до якої б увійшли всі лідери помаранчевої революції. Хто буде лідером у цьому об`єднанні – ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО чи ТИМОШЕНКО – вирішуватимемо», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас щодо лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО він заявив: «Можна по-різному ставитися до Юлії Володимирівни. Вона доносить до людей те, що хоче сказати. Так, у неї це добре виходить. У мене, мабуть, гірше. Але колись історія розсудить – що говорив БЕЗСМЕРТНИЙ і що говорила ТИМОШЕНКО. Я не говорю так, як вона, тому що не хочу обманювати людей. Вона говорить так, тому що щиро переконана, що це правда. Я ціную цю її здатність, але ніколи не зможу користуватися її методами. Для мене вони неприйнятні».

Разом із тим, переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, формула політичного успіху полягає в «правильному підборі людей», для об`єднання яких потрібно створити умови. «В Україні є певна кількість людей, об`єднання яких дозволить нам розраховувати на колосальний успіх… Якщо ця кількість людей зможе в черговий раз об`єднатися, вони переможуть в цій країні будь-яку політичну силу і будь-якого політика», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.