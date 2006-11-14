Бродський погрожує вивести людей на вулиці

Депутат Київради від фракції БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ особисто готовий вивести киян на вулиці в разі, якщо тарифи на послуги житлово-комунального господарства будуть підвищені у 3,5 раза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.БРОДСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Чому ми, кияни, повинні сплачувати те, що вони (керівництво столичної мерії – УНІАН) погані менеджери, ворують», - запитав М.БРОДСЬКИЙ, додавши при цьому, що якщо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не буде відмінено, «будемо виводити людей на вулиці». «Я особисто!», - наголосив він.

На переконання М.БРОДСЬКОГО, ціни, які планується збільшити за сплату послуг не обгрунтовані і перш за все спрямовані на збагачення певних структур. До таких він відніс компанію «Київенергохолдинг». За словами М.БРОДСЬКОГО, 40% акцій цієї компанії належить комерційним структурам, які знаходяться на Кіпрі. І тому, на його переконання, правоохоронним органам і прокуратурі слід розібратися, хто за цим стоїть.

«Коли ми хочемо зібрати з киян 500-700 грн. (за комунальні послуги – УНІАН) ми повинні спитати чи є у них ці гроші», - наголосив М.БРОДСЬКИЙ. При цьому він зазначив, що, на його переконання, в разі якщо нові тарифи таки буде впроваджено, «половина міста платити не буде».

За словами М.БРОДСЬКОГО, на сьогодні найбільш реальним і обгрунтованим з економічної точки зору було б поступове підвищення цін на житлово-комунальні послуги, зокрема, у 2006 році не більше ніж на 50% від існуючої ціни. Як зазначив депутат Київради, для того щоб формувати нові тарифи в розрахунок треба брати не кількість використаної теплової енергії на один квадратний метр, а кількість гігакалорій, які були затрачені для обігріву одного квадратного метра житлової площі. З цією метою, переконаний М.БРОДСЬКИЙ, в кожному будинку необхідно встановити спеціальні лічильники. Продовжуючи свій коментар щодо спроби підвищити в 3,5 раза вартість житлово-комунальних послуг, М.БРОДСЬКИЙ наголосив, що такого немає в жодному місті України. При цьому він висловив жаль з приводу того, що при обговоренні на сесії Київради впровадження зазначених тарифів, інші фракції, зокрема члени фракції Партії регіонів, Блоку Литвина, ГАК не мали бажання вступати з представниками БЮТ в переговори з цього приводу. «Кажуть, нас це влаштовує», - зауважив М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятими розпорядженням КМДА, житлово-комунальні тарифи у столиці з 1 грудня мають підвищитися в середньому у 3,3 раза.