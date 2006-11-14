Брат Луценка зібрав хабар для Медведька

Передстрайковий стан на підтримку акції Всеукраїнської громадської організації “Антикримінальний вибір” “Міліція ловить, прокуратура відпускає”, оголосили сьогодні студенти близько 50 вищих навчальних закладів України.

Про це сьогодні по заврешенні пікетування Генпрокуратури України повідомив один з лідерів ВГО “Антикримінальний вибір” Сергій ЛУЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що студенти готові провести попереджувальний страйк з вимогами “ЩЕРБАНЬ повинен сидіти в тюрмі!” та “Бандитам – тюрми!”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні кілька тисяч активістів ВГО “Антикримінальний вибір” з різних регіонів України пікетували Генпрокуратуру. Під час годинної акції виступаючі закликали генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА подати у відставку. Також С.ЛУЦЕНКО заявив, що ВГО “Антикримінальний вибір”, провівши сьогоднішню акцію, “показала, що в Україні є серйозна громадська організація, здатна привернути увагу суспільства та керівництва держави до питань дотримання законності, правопорядку, моралі і демократії”. При цьому С.ЛУЦЕНКО також сказав, що “Генпрокуратура не служить сьогодні інтересам держави” і закликав учасників пікетування “скинутись О.МЕДВЕДЬКУ на хабар”. Потім учасники акції почали збирати гроші, цигарки, сірники, цукерки та інші речі для передачі в Генпрокуратуру. Також С.ЛУЦЕНКО повідомив, що ВГО “Антикримінальний вибір” підготувало для Генпрокуратури своєрідний сувенір у вигляді скульптури.

“Цю скульптуру, як перехідний приз, ми просимо прийняти Генпрокуратуру на зберігання терміном на один місяць, оскільки вона вручатиметься політикам та відповідним органам за несталу роботу за минулий місяць”, - сказав С.ЛУЦЕНКО.

Скульптуру, яка важить 600 кілограмів і виготовлена з бетону, з Генпрокуратури ніхто не забрав. Тому учасники пікетування вирішили залишити навпроти головного входу в Генпрокуратуру. Її, за словами організаторів акції, впродовж місяця охоронятимуть активісти “Антикримінального вибору” та громадської організації “Червона калина”.

По закінченні акції С.ЛУЦЕНКО від імені учасників пікетування закликав Генпрокуратуру “виконувати свої обов’язки, а не злочинно бездіяти”.

Також С.ЛУЦЕНКО повідомив, що екс-губернатор Сумщини Володимир ЩЕРБАНЬ нібито пішов на лікарняний, у зв’язку з чим Генпрокуратура по закінченню 10-денного терміну після повернення В.ЩЕРБАНЯ в Україну не проводить з ним ніяких дій. За його словами, “якщо Генпрокуратура продовжуватиме свою бездіяльність стосовно чотирьох кримінальних справ щодо В.ЩЕРБАНЯ, то ВГО “Антикримінальний вибір” через тиждень повторить акцію пікетування Генпрокуратури».

Водночас, як повідомив по телефону кореспонденту УНІАН адвокат В.ЩЕРБАНЯ Микола ЄВДОКИМЕНКО, В.ЩЕРБАНЬ перебуває не на лікарняному, а погано почувається у зв’язку з поганою акліматизацією після повернення із США в Україну.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЕЙЛЛЕРА і Михайла МИРОНЕНКА.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами тощо.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.