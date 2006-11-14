Міністру не можна висловити недовіру - Зварич

“Немає такого поняття, як недовіра одному чи іншому міністру”, - так представник Президента в парламенті Роман Зварич роз’яснив сайту RAZOM правовий аспект заяви Євгена Кушнарьова про те, що Янукович вніс офіційне подання Президенту та голові Верховної Ради про недовіру міністру закордонних справ.

“Відповідно до п. 12 ст. 85 Конституції України існує поняття звільнення міністра із займаної посади, але оголошувати недовіру окремому міністру депутати права не мають. Вони не наділені такими повноваженнями”, - повідомив Зварич.

“Я не знаю жодного нормативного документу, в якому б йшлося про підзвітність окремого міністра парламенту. Конституція, чітко встановлюючи підзвітність Кабміну як колегіального органу, нічого не каже про міністрів. Я ставлю під сумнів правомірность такої процедури як звіт міністра. Тим більше, відповідно до ч.2 до ст.19 Конституції, всі органи державної влади можуть діяти виключно в межах, в порядку та в спрсіб, передбачений Конституцією та законами України”, - розповів він.

Також Зварич наголосив, що згідно з регламентом, міністр закордонних справ або міністр оборони може бути звільнений за поданням Президента.