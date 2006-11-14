Як українці оцінюють 100 днів роботи уряду (соцопитування)

Майже половина опитаних українців (46%) вважають, що за перші 100 днів роботи нового уряду ситуація в країні не змінилась.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, згідно з проведеним опитуванням, близько третини (34%) респондентів вважають, що ситуація погіршилась, а 11,1% – покращилась.

Ця оцінка гірша, ніж оцінка діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО у квітні 2005 року (тобто приблизно за той же термін його діяльності), відзначає Центр Разумкова, Тоді 37,3% опитаних вважали, що ситуація в Україні покращилась, 15,4% - погіршилась, 31,2% - не змінилась.

Водночас оцінка діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА є дещо кращою, ніж оцінка діяльності урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЄХАНУРОВА протягом 2005 року. Так, за результатами опитування, проведеного у грудні 2005 роту, роботу урядів Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЄХАНУРОВА оцінили наступним чином: ситуація в країні покращилась – 12,6%; змінилась на гірше – 46,2%; не змінилась - 32,5%.

Крім того, у дослідженні зауважується, що конкретні оцінки діяльності коаліційного уряду В.ЯНУКОВИЧА у різних сферах значно поступаються оцінкам діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, які респонденти давали у квітні 2005 року.

Водночас, при порівнянні оцінок діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА з аналогічними оцінками діяльності уряду Ю.ЄХАНУРОВА, зробленими через три місяці після його формування, спостерігаються нижчі оцінки дій уряду В.ЯНУКОВИЧА у сферах: боротьба зі злочинністю, корупцією, гуманітарна політика, забезпечення демократичних свобод. Проте вищими є оцінки уряду В.ЯНУКОВИЧА від оцінок діяльності уряду Ю.ЄХАНУРОВА у сферах: економічна і міжнародна політика, діяльність уряду в цілому. У соціальній політиці і ставленні до звичайного громадянина статистично значущих відмінностей не спостерігається.

Опитування проводилося з 27 жовтня по 1 листопада 2006 року в усіх областях України, Києві та Криму за багатоступеневою випадковою вибіркою із квотним відбором респондентів на останньому етапі, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками (регіон проживання, тип і розмір населеного пункту, вік, стать). Теоретична похибка вибірки опитування не перевищує 2,3%.