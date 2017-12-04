Кличко: Рада повинна прискорити ухвалення законів, націлених на розвиток місцевого самоврядування

Верховна Рада Україна повинна невідкладно ухвалити пакет законів, які мають забезпечити подальший розвиток місцевого самоврядування. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час урочистого засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Кличко зауважив, що за три останніх роки в сфері муніципального управління відбулись значні зміни. Зокрема, проведений перший етап бюджетної децентралізації, відбувається децентралізація в сфері надання адміністративних послуг та містобудування. Крім того, додав він, міста впроваджують інноваційні технології в управлінні. «І Київ в цьому відіграє першу скрипку. Ми готові ділитися нашим позитивним досвідом і робимо це», - наголосив мер столиці.

Водночас, нагадав Віталій Кличко, в парламенті перебуває низка законопроектів, схвалення яких вкрай необхідне.

«Якщо будуть сильні громади - буде сильна держава», - наголосив Віталій Кличко. Зокрема, за його словами, Верховна Рада має ухвалити розроблений за активної участі Асоціації міст України проект нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Крім того, наголосив Віталій Кличко, органи місцевого самоврядування очікують на ухвалення закону, який дозволить навести лад з паркуванням. “Я неодноразово заявляв, що місцева влада повинна мати право евакуйовувати автівки, які припарковані де завгодно, штрафувати безвідповідальних водіїв і спрямовувати кошти на розвиток міста», - сказав мер Києва.

Віталій Кличко висловив сподівання, що парламент нарешті таки ухвалить в цілому відповідний проект закону, розгляд якого запланований цього пленарного тижня. «Це важливо не для Кличка. Це важливо для держави. Ми зможемо покласти край хаосу з паркуванням на вулицях наших міст», - наголосив голова АМУ.

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Крім того, додав він, це дасть можливість отримати додаткові надходження до місцевих бюджетів та залучити інвестиції для розвитку паркувальної сфери.

Віталій Кличко також підкреслив, що органи місцевого самоврядування очікують на ухвалення закону щодо поводження із твердими побутовими відходами. І наголосив, що муніципалітети без законодавчих змін, які стимулюватимуть запровадження новітніх технологій утилізації сміття, не зможуть самотужки вирішити ці проблеми.

За словами Київського міського голови, новий поштовх реформі також має дати ухвалення законопроекту 6466, який розблокує укрупнення територіальних громад міст обласного значення. “Впевнений, що показником успішності реформи є не кількість утворених нових муніципалітетів, а їх спроможність ефективно вирішувати питання місцевого значення”, - сказав Кличко.

Він також зауважив, що нині гостро постає питання функціонування міських агломерацій і тут важливо скоординувати процеси об’єднання територіальних громад з рухом міст до розширення своєї території. На переконання голови Асоціаціїї міст, цьому треба приділити більше уваги в наступному році і використати найкращий європейський досвід.

Крім того, додав він, для посилення ролі муніципалітетів в забезпеченні законності та правопорядку необхідно нарешті ухвалити законопроект про муніципальну варту, який вже підготовлений до другого читання в парламенті.

Кличко також торкнувся питання ухвалення Держбюджету на наступний рік. Він висловив сподівання, що в остаточному варіанті Держбюджету-2018 будуть максимально враховані пропозиції територіальних громад.

«Сподіваюсь, що під час ухвалення Держбюджету на 2018 рік буде збережена мотиваційна формула вирівнювання, соціальні пільги не будуть передані на фінансування з місцевих бюджетів. А дохідна база муніципалітетів збільшиться та нарешті буде вирішено проблему середньострокових позик”, - наголосив Віталій Кличко.