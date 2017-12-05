Обшуки у Саакашвілі проводяться через фінансування його мітингів представниками колишньої влади - джерело

Генеральна прокуратура та Служба безпеки України проводять слідчі дії у помешканні, де проживає колишній голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі. Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Проходять у нього обшуки, наш підрозділ (СБУ – УНІАН) супроводжує слідчі дії», - заявила вона.

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При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Як повідомляв УНІАН, у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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