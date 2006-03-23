Луценко перейшов на посилений режим

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що сьогодні міліція переведена на посилений режим роботи. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час розширеного засідання колегії Полтавської обласної державної адміністрації. «З сьогоднішнього дня МВС перейшло на посилений режим роботи. Зокрема, ми посилили охорону правопорядку на виборчих дільницях», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Раніше він повідомляв, що близько 60 тис. міліціонерів охоронятимуть громадський порядок біля виборчих дільниць під час виборів.

Начальник УМВС України в Полтавській області Богдан КЕРНИЦЬКИЙ заявив, що з сьогоднішнього дня в області, особливо у вечірній і нічний час, буде збільшено кількість міліціонерів для недопущення порушень правопорядку в районах виборчих дільниць.