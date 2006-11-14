БЮТ ініціює референдум для відставки мера Києва

Блок Юлії Тимошенко спільно з іншими опозиційними силами ініціює референдум для відставки мера Києва Леоніда Черновецького. Про це на прес-конференції сказав депутат фракції БЮТ в Київраді Михайло Бродський, передає кореспондент Київського порталу.

Бродський повідомив, що для того, щоб почати процедуру відставки потрібно зібрати підписи 10% виборців Києва. Після цього, Київрада повинна більшістю голосів ухвалити рішення про проведення референдуму. Потім, протягом 30 днів після ухвалення такого рішення, можна провести референдум.

Депутат переконаний, що всі етапи можна провести оперативно, проте, головною проблемою залишається проведення рішення через Київраду.

Бродський заявив, що процедура ініціації референдуму стартує 15 січня 2007 року. Це станеться в тому випадку, якщо Черновецький не піде з посади добровільно.

Депутат заявив, що вже зараз немає сумнівів в тому, що кияни припинять повноваження мера на референдумі. За його словами, усунути Черновецького в інший спосіб неможливо, оскільки необхідно набрати не менше 80 депутатів в Київраді.

Бродський підкреслив, що проблемою Черновецького є те, що Омельченко залишив йому мало землі і власність для підкупу депутатів. Крім того, Омельченко збільшив депутатський корпус Київради з 90 до 120 осіб.

Депутат також вважає, що необхідно паралельно з виборами мера Києва провести дострокові вибори депутатського корпусу Київради. За його словами, це дозволить киянам дати оцінку тим політичним силам, які не виправдали надій виборців.