Саакашвілі під Радою - журналісту: "Загубися!" (відео)

Here's Mikheil Saakashvili protest at the camp this morning. Tells me to get lost". pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 6, 2017

Лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі з'явився в наметовому містечку біля будівлі Ради. Відео з опальним політиком опублікував журналіст ВВС Джон Фішер.

Спочатку журналіст запитав, як почувається Саакашвілі, на що той відповів: "Чудово".

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Після цього Фішер запитав, чи збирається він здаватися. У відповідь лідер "Руху нових сил" порадив тому "загубитися".

Раніше Михайло Саакашвілі під час виступу зі сцени в наметовому містечку біля Верховної Ради заявив, що генпрокурор Юрій Луценко - "двієчник", нагадав про відсутність у нього юридичної освіти і заявив, що не планує приходити до нього на допит.