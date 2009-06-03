Радниця Тимошенко закликає не міняти спосіб обрання Президента

Радник прем’єр-міністра України, екс-доповідач ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН закликає українських політиків не міняти спосіб обрання Президента.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, Х.СЕВЕРІНСЕН називає питання способу обрання Президента неактуальним. «В Україні існує проблема двох центрів впливу – уряду і Президента, повноваження яких потрібно розділити більш чітко. Але я сумніваюся, що варто це робити напередодні виборів. Слід провести широкі публічні дебати і пояснити людям, які проблеми вирішуватимуть конституційні зміни», - зауважила вона.

Експертизу конституційних змін у процесі дебатів готові надати і міжнародні інституції, такі як Венеціанська комісія Ради Європи, нагадує Х.СЕВЕРІНСЕН. Колишня доповідач ПАРЄ по Україні планує, зокрема, взяти участь у засіданні комісії у середині червня щодо чергових конституційних змін, запропонованих Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

На переконання Х.СЕВЕРІНСЕН, не можна міняти Конституцію для перерозподілу влади між окремими політичними лідерами.

«Конституційні зміни мають базуватися на принципах облаштування держави, а не на інтересах окремих осіб», - наголосила вона.

Х.СЕВЕРІНСЕН висловила сподівання, що політична реформа не обійдеться без широкої дискусії, а їй вдасться в особистих розмовах донести свою позицію у цьому питанні до провідних українських політиків.