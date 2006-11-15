Українська армія включила телевізори і завмерла

Нинішній уряд не виконав бюджетної резолюції парламенту щодо фінансування Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО під час свого звіту.

Він зазначив, що урядом не виконана бюджетна резолюція і всі запевнення в протилежному «це неправда».

Він зазначив, що до 4,6% ВВП, які «нібито виділені для армії» віднесено пенсії, що суперечить бюджетному кодексу, оскільки це кошти, які «не йдуть в армію». Він підкреслив. що в проекті бюджету на 2007 рік «насправді закладено менше коштів, ніж в цьому році». Він сказав, що сьогодні в кожній казармі в армії включений телевізор і військові слухають сьогоднішній звіт. «Армія зараз завмерла», - зазначив він. Міністр закликав парламент підтримати армію і добитись того, щоб уряд профінансував Збройні сили відповідно до бюджетної резолюції.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що він отримав «тисячі рапортів офіцерів, які готові звільнитися з армії». Він ще раз попросив парламент підтримати Збройні сили.