Клімкін обговорив з Лавровим питання обміну заручниками

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим питання обміну заручниками.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

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"Обговорили питання обміну заручниками з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ми повинні здійснити це у найближчі тижні, тому що мова йде про людей та їх рідних", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії ОБСЄ і представники контрольованих Росією бойовиків, невдовзі планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".