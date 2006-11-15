Гриценко звинуватив завгоспа Мороза у корупції

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО з трибуни парламенту під час звіту звернувся до голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА щодо необхідності звільнення Дмитра РУДКОВСЬКОГО з посади керівника управління справами апарату парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ГРИЦЕНКА, Д.РУДКОВСЬКИЙ був призначений на посаду міністра оборони 4 лютого 2005 року, а 3 лютого 2005 року було роздано тисячі гектарів землі в Києві, Балаклаві і Харкові. «Хто це зробив? Я вам скажу, якщо хочете почути. Це зробив шановний пан РУДКОВСЬКИЙ, не міністр транспорту, а той, хто зараз керує управлінням справами ВР», - наголосив міністр. Він зазначив, що до того часу, поки Олександр МОРОЗ не звільнить Д.РУДКОВСЬКОГО з цієї посади, «я не повірю в те, що, принаймні, фракція соціалістів хоче з цим боротися».

Він наголосив, що передав всі матеріали з цього приводу в Генеральну прокуратуру і «особисто КОРНЯКОВІЙ (йдеться про заступника генпрокурора Тетяну КОРНЯКОВУ – УНІАН) – нуль реакції». А.ГРИЦЕНКО заявив: «Я дотримав слова, озвучені Президентом – мої руки нічого не крали. Я не взяв жодної державної копійки, не взяв жодного гектару, сотки, квадратного метра державної землі, не взяв жодної акції на жодному з підприємств. – сказав міністр, наголосивши, що навіть тоді, коли використовував службову машину «для того, щоб дитину відвезти в лікарню, бо я не можу, я плачу за кожну поїздку по квитанції, і вони (квитанції) всі підшиті». Він також зазначив, що ніхто його не може звинуватити в корупції. Це було сказано у відповідь на звинувачення народного депутата України (фракція Партії регіонів Людмили КИРИЧЕНКО).

Водночас А.ГРИЦЕНКО зазначив, що саме цей народний депутат (Л.КИРИЧЕНКО) має особисту зацікавленість та економічний інтерес щодо підприємства «Укрвійськбуд». «У мене немає до нього особистого інтересу, а у вас є», - наголосив А.ГРИЦЕНКО, звертаючись до Л.КИРИЧЕНКО. Він сказав, що надходила велика кількість запитів з приводу даного підприємства. Він зазначив: «ви приховуєте і прикриваєте своїми вже десятками бюджетних запитів пана Сергія ГАРЯЧОВА, який зараз в розшуку, проти якого є кримінальна справа, і який, кажуть, переховується у вас на Панаса Мирного у вашій громадській приймальній». А.ГРИЦЕНКО звинуватив названу особу у «розбазарюванні коштів на свою сім’ю». Він зазначив: «якби у нас були справді правоохоронні органи», то вони б перевірили всю цю ситуацію і розібралися із цими питаннями.