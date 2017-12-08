Японія як головний донор відреагувала на конфлікт довкола українських антикорупціонерів

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі висловив стурбованість щодо міжвідомчих конфліктів в Україні в контексті боротьби з корупцією. Про це УНІАН повідомили у Посольстві Японії в Україні.

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"Японія продовжує підтримувати реформи в Україні як головна донорська країна. Я радий відзначити багато досягнень у реформах. Проте міжвідомчі конфлікти щодо питань боротьби з корупцією є нашою головною стурбованістю, і про це я мушу зазначити", - заявив дипломат напередодні, 7 грудня, під час своєї промови на прийомі з нагоди 84-ої річниці Дня Народження Імператора Японії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Національному антикорупційному бюро України заявили, що Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

Своєю чергою генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

Крім того, у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Антикорупційного бюро, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно». Це відбулося під час обшуків у працівників НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження за заявою першого заступника голови ДМС Діни Пімахової про провокування їй хабаря людиною, яка, як виявилося, була агентом НАБУ.

Також генпрокурор заявив, що агенти НАБУ користуються контрабандною апаратурою для пошуку корупціонерів, а відтак назвав їх «нелегальними агентами».

У НАБУ спростовували всі обвинувачення Луценка.