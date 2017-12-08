На Тернопільщині заборонили виступи артистам, які гастролюють в Росії та на окупованих територіях. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняли на сесії депутати обласної ради. За нього проголосувало 38 із 46 зареєстрованих депутатів, решта не голосувала.

«Заборонити проведення концертів та інших розважальних заходів в обласних комунальних закладах та на території області організаціями та окремими особами театральної та концертної діяльності, котрі здійснюють свою діяльність, проводять концерти, гастролі, беруть участь у різноманітних розважальних заходах на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України під час російсько-української війни», – йдеться у рішенні.

Також облрада звернулася до Міністерства культури України та Служби безпеки України з проханням надати перелік артистів, які в період 2014-2017 років здійснювали гастрольну діяльність на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, щоб направити цей перелік у всі місцеві ради.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Тернополі скасували концерт артиста Сергія Бабкіна через те, що він гастролював у Росії після початку воєнних дій на сході України.