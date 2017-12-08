"На територію наметового містечка не заходили": у Нацполіції відзвітувати про затримання Саакашвілі

На виконання доручення Генеральної прокуратури України Національною поліцією затриманий оголошений в розшук Міхеіл Саакашвілі, будь-хто зі сторонніх громадян під час затримання не постраждав.

Про повідомила прес-служба Нацполіції на своїй сторінці у Фейсбук.

"Затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва. Останній переданий слідчому органу розслідування кримінального провадження. Співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили", - йдеться у повідомленні.