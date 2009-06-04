Іноземна преса: альянс ПР і БЮТ підірве основи демократії

Іноземні ЗМІ вважають, що альянс Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко підірве основи демократії в Україні

Така позиція щодо поточної внутрішньополітичної ситуації в Україні простежується в ряді західних медіа, підбірку яких опублікувала «Газета по-киевски» (№ 101 за 4 червня 2009 року).

Канадське видання Сyberpresse вважає, що «в Україну повертається беззаконня».

«Злиття двох партій у коаліцію може означати великий струс для політичної ситуації в цій країні, яка й так виглядає достатньо хаотичною. Президент ЮЩЕНКО назвав подібні плани «конституційним переворотом», а політологи й медіа говорять, що такий альянс підірве основи демократії й відкине Україну в 2004 рік – у беззаконня, що існувало до Помаранчевої революції», - зазначає видання.

На думку голови представництва Фонду Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, якого цитує «Німецька хвиля», написані за закритими дверима у вузькому колі зміни не принесуть Україні політичної стабільності.

«Так само й широка коаліція без економічної програми дій, сформована тільки для перерозподілу влади, не допоможе подолати кризу. Не варто формувати нову коаліцію, маючи страх перед виборами. Власних громадян не треба боятися – потрібно підкоритися їхньому рішенню», - переконаний Н.ЛАНГЕ.

Business New Europe (Євросоюз) називає можливий сценарій розвитку політичної ситуації в Україні «спробою утримати владу, що слабне».

«Зміни до Конституції виглядають як гарячкова спроба утримати владу, що слабне, вже не говорячи про те, що союз із Партією регіонів сильно вдарить по рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО в Західній Україні. За останні 20 місяців дві найбільші фракції намагалися створити щось подібне до правлячої коаліції чотири рази, але всяк час спотикалися на моменті конституційної реформи», - констатує європейське видання.

Польське видання Gazeta.pl серед причин створення широкої коаліції відзначає відсутність у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО спонсорів на президентську виборчу кампанію.

«ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ побоюються поразки на прийдешніх президентських виборах. Можливо, їхні побоювання викликані тим, що й глава уряду, й лідер опозиції не мають спонсорів на виборчу кампанію. Ще одна проблема ТИМОШЕНКО – в падінні рейтингу через економічну кризу, що триває в Україні», - пише Gazeta.pl.