Адвокат і нардеп не змогли побачитися з Саакашвілі, але передали книги

Адвокат лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ізоляторі тимчасового утримання СБУ, Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик оголосив голодування і п'є тільки воду, передає ZN.ua.

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"Він п'є тільки воду, ніякі дитячі суміші не вживає", - заявив адвокат в коментарі виданню "Апостроф" у неділю, 10 грудня.

Другий адвокат політика Павло Богомазов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в суботу йому і позафракційному депутату Юрію Дерев'янку не вдалося потрапити до Саакашвілі, але "під тиском громадськості та журналістів", йому передали книги, канцелярію і одяг.

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс, в свою чергу, повідомила, що, незважаючи на відмову від їжі, на самопочуття він не скаржиться.

"За даними адвокатів, Саакашвілі продовжує голодування, але відчуває себе добре і бадьоро", - сказала вона журналістам у неділю.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в марші прихильників Саакашвілі в центрі Києва за даними поліції, взяли участь близько 2,5 тисяч осіб, за даними ЗМІ - близько 5 тисяч осіб.