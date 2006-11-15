Чорновіл: з Тарасюком проблем не буде, щодо Гриценка залишаються питання

В антикризової коаліції є «стопроцентне рішення» щодо необхідності звернення до Президента України про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ, зазначивши, що в цьому питанні вже не мають ніякого значення консультації з Президентом України.

За його словами, Б.ТАРАСЮК «вже і Президентові зробив такі ведмежі послуги, щоб проблем не буде абсолютно ніяких». В той же час він зазначив, що щодо міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА залишаються питання. За його словами, під час звіту в парламенті А.ГРИЦЕНКО не дав «відповідей адекватних» на ці питання.

«Ми мусимо дати йому можливість, щоб він ці відповіді дав і можливо доказав свою правоту», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ. За його словами, зараз міністр оборони України «позивається з генеральною прокуратурою і нехай докаже свою правоту». Він вважає, що цілком логічним було перенесення рішення щодо сьогоднішніх звітів міністрів оборони та закордонних справ. За його словами, треба зробити все юридично правильно, щоб потім не було ніяких питань.