Як Янукович збирається відзначити річницю Помаранчевої революції

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що робити свято з річниці Помаранчевої революції не слід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відповідаючи на запитання журналістів, на міжнародному медіа-форумі.

«Я впевнений в тому, що ми ніякого свята з цього не повинні робити. Ми повинні провести дискусії, відмітити, що така подія в державі була, яка дала нам позитив і негатив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Такі конференції ми підтримуємо і готові приймати участь в дискусії з цього питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.