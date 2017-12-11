Суд у справі про держзраду Януковича проводить допит Яценюка (відео)

У засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, розпочався допит як свідка сторони обвинувачення колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим приватні адвокати Януковича заявили, що не бажають заслуховувати свідчення свідків обвинувачення, допоки державний адвокат Ігор Ляшенко не вийшов з судового процесу.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що перепон для заслуховування свідків немає.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Суд, зокрема, долучив до захисту інтересів Януковича трьох приватних адвокатів - Андріану Фозакош, Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка. Сердюк і Федоренко вже захищали інтереси екс-президента у цій справі, проте у липні вийшли із судового процесу.

Раніше джерело УНІАН у прокуратурі повідомило, що сьогодні у суді допитають Яценюка і главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.