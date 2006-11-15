У свій день народження Безсмертний розповів про особисті проблеми

Екс-глава політради НСНУ сьогодні іменинник. Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в свій день народження розповів про особисті проблеми. Практично немає друзів, кредитні зобов`язання, не вистачає часу на читання, а відтак збідніла лексика...

“Це гріх, я чесно кажу – але останній раз я заглядав у книжку місяців п`ять тому, ще до коаліційних переговорів. – зізнався Роман Петрович у інтерв’ю Tablo ID. - Я відчуваю цю проблему, бо мова стає бідною, невірний підбір слів”.

Але, ймовірно, проблема не тільки у надмірній завентаженості одного з лідерів Нашої Украини політичними справами. У БЕЗСМЕРТНОГО велике “господарство”: “Дуже люблю собак, у мене їх дві – ротвейлер Боні та східноєвропейська вівчарка Алан. А ще в мене є кролик Вася. Він дружить із крольчихою Даною, причому це все відбувається у моїй квартирі. (Сміється)

Цього року вивелося четверо кроленят. Двох ми віддали сусідам, двох завіз до мами на село.

Це голландські декоративні кролі. Ще у квартирі є акваріум 700 літрів на сім рибок.

А ще в мене є два барани, три кози, троє свиней, дві цисарки, із півсотні курей, вісім качок–шипунів і біля трьох десятків кролів породи "Сірий велетень" – але все це у мами в Мотижині. Ще є маленький ставок з рибою – скоріше навіть калюжка”.

А ще є “сад, вазони. Вазонів дуже багато, я навіть кількості їхньої не знаю… Думаю, сто штук уже є. Вони стоять у квартирі скрізь: на вікнах на підлозі, на підставках”, - розповів БЕЗСМЕРТНИЙ.

“А у квартирі в мене є унікальні речі – кімнатний гранат, кімнатний інжир і окремо виведені нашими генетиками кімнатні сорти лимона. У цьому році я вже зібрав урожай кімнатного граната. Їх можна їсти – це звичайні плоди, як і інші”.

Депутат вважає, що у житті він – людина невибаглива й демократична. Приміром, не звертає ніякої уваги на бренди. “Я заходжу, наприклад, в магазин і кажу – 1 метр 74 см, четвертий розмір. Мені так пачку принесли – немає такого костюма на цей мій розмір, щоб він на мені виглядав не так”. Водночас Tablo ID зауважує, що випадковим вибором невибагливого нардепа виявився костюм від "Zilli".

Годинник, в цьому вже признався сам БЕЗСМЕРТНИЙ, - такий самий, “як той, що висмикувала з рук у Піскуна Юлія Тимошенко” – подарунок нашоукраїнця Давида Жванії. Єдиної людини, яку Роман Петрович у інтерв’ю назвав своїм другом. “Хочу зазначити, що те, що сказав раніше Черчіль, що в політиці немає друзів і немає ворогів – це правда. Я можу сказати, хто є моїми друзями в житті. Серед них на сьогодні, окрім Жванії, я нікого не бачу”.

А от сріблястий "Mercedes", особиста машина БЕЗСМЕРТНОГО, куплений за рахунок кредиту (як і житло на вулиці Ковпака), який нардеп отримав у банку єдиного друга. “У минулому році взяв кредит в "Діамант-банку" (який пов`язують із Давидом Жванією) і купив машину. Зараз розраховуюсь”.