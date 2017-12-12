ГПУ оскаржуватиме рішення суду щодо скандального екс-ректора податкової академії Мальника

Генеральна прокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова", передає УП.

"Я не згоден зі справою ректора Мельника. У нас є докази. Що він особисто давав вказівки свідкам про те, щоб приватизувати на користь його родини 4 тисячі квадратних метрів, але суд його звільнив. Ми підемо в апеляцію. І я впевнений, що у нас є аргументи, щоб Апеляційний суд визначив йому покарання", підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Бородянський районний суд Київської області виправдав колишнього ректора Національного університету державної податкової служби України Петра Мельника.

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Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

У серпні того року Мельник втік з-під домашнього арешту і повернувся до України у квітні 2014 року.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів і направило обвинувальний акт до Ірпінського міського суду Київської області.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника. Справу було направлено на новий судовий розгляд.

У листопаді 2015 Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно нього.