Суд зняв арешт з майна і всі звинувачення зі скандального екс-ректора і втікача Мельника

Про це повідомив у своєму Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Всі потуги Президента, Прем'єра, народних депутатів у боротьбі з корупцією множаться на нуль продажними суддями!Тільки ч... Posted by Anton Gerashchenko on 9 липня 2015 р.

"Щойно стало відомо про те, що Ірпінський суд зняв усі звинувачення з колишнього ректора податкової академії Петра Мельника. Того самого, який вимагав хабар за вступ в Податкову академію, а потім втік за кордон з-під домашнього арешту", - написав він.

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За словами Геращенка, прізвища суддів, які пішли на виправдання "махрового корупціонера" Мельника - Апинка С. В., Мікуліна А. В., Кухленко Д. С.

"Не виключаю, що помічниками суддів у винесенні виправдувального вироку Мельнику могли бути і окремі нечесні співробітники прокуратури Київської області, один із заступників якої підозрюється у вимаганні в особливо великих розмірах. Зараз мої помічники вивчають 122-сторінковий текст судового рішення, яке фіговим листком прикрило звіриний оскал української корупції", - зазначив радник минитра.

"Кримінальну справу закрили, Мельника визнали невинним. На фото - копія вчорашнього рішення суду. Також знято раніше нанесений арешт на майно Мельника, а це - десятки об'єктів нерухомості: квартири, будинки, земельні ділянки в Києві, Ірпені, Івано-Франківщині. Виявилося, що у Мельника був навіть один мільярд доларів Зімбабве. Це майже 3 мільйони американських доларів", - написала у своєму Facebook народний депутат Ольга Червакова.

Вчора в Ірпінському міському суді було знято всі обвинувачення з колишнього ректора Податкової Академії Петра Мельника. ... Posted by Olga Chervakova on 9 липня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, Мельник був затриманий 27 липня 2013 р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів в Національний університет державної податкової служби.

1 серпня 2013 р. Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня 2013 р. він був оголошений у міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор прийняв неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів в цей навчальний заклад.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та належні йому грошові кошти. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.