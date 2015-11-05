Апеляційний суд скасував виправдальний вирок Мельнику

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Як зазначається, 4 листопада колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області, було розглянуто апеляційну скаргу у кримінальному провадженні №11-кп/780/989/15, подану прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області Євгеном Власовим.

Заслухавши доповідь головуючого судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, заперечення захисників, та пояснення самого Мельника, судді прийняли ухвалу щодо скасування вироку і призначення нового судового розгляду зі стадії підготовчого судового засідання, в іншому складі суду.

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Як повідомляв УНІАН, Мельник був затриманий 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тисяч і 80 тисяч грн за вступ їхніх родичів до його університету.

1 серпня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет. 14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

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1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор прийняв неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів в цей навчальний заклад.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тисяч гривень. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та належні йому грошові кошти.

8 липня 2015 року Ірпінський міський суд Київської областівиправдав Мельника і зняв арешт з його майна. Вирок було оскаржено прокуратурою.