ГПУ завершила слідство у справі одіозного екс-ректора і втікача Мельника

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екс-ректора Національного університету державної податкової служби України Петра Мельника.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожСакварелідзе: Мельнику пред'явлена нова підозра за іншою справою

Зазначається, що «управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього ректора і голови приймальної комісії Національного університету державної податкової служби України за ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України, та начальника відділу довузівської підготовки і члена приймальної комісії за ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України».

Кримінальне провадження було «відкрито за фактами одержання вказаними особами за попередньою змовою від студентів зазначеного університету за сприяння в зарахуванні на п’ятий курс університету бюджетної форми навчання неправомірної вигоди в загальній сумі 177 тис. грн шляхом перерахування коштів цими особами та їх родичами в різних сумах на надані банківські рахунки підприємства, засновниками якого були родичі зазначеного керівника навчального закладу», йдеться в повідомленні.

Стороні захисту надано доступ до матеріалів провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт стосовно указаної особи буде направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

У серпні того року Мельник втік з-під домашнього арешту і повернувся до України у квітні 2014 року.

Читайте такожСуд відмовився знімати арешт з майна екс-ректора Мельника

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів і направило обвинувальний акт до Ірпінського міського суду Київської області.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника. Справу було направлено на новий судовий розгляд.