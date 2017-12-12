Суд виправдав скандального екс-ректора податкової академії Мельника

Бородянський районний суд Київської області виправдав колишнього ректора Національного університету державної податкової служби України Петра Мельника.

Про це йдеться у вироку суду, розміщеному на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У вироку від 5 грудня сказано, що Мельник, "перебуваючи з 28 серпня 2006 року на посаді ректора Національного університету державної податкової служби України, ...в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" ЄДРПОУ 00293841, основним засновником якого є його дружина, ... маючи умисел на розтрату майна, яке внаслідок його службового становища перебувало у нього на праві оперативного управління, ...скоїв кримінальне правопорушення".

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Зокрема, зауважується, що він, достовірно знаючи, у зв'язку із виконанням своїх службових обов'язків, про наявність в оперативному управлінні Університету нерухомого майна, в тому числі, у вигляді вбудовано-прибудованого приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв.м (Київська область, м.Ірпінь, вул.Північна, 79-Б), реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір" (Київська область, смт.Ворзель, вул.Кірова, 3), комплексу будівель (Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул.Годованця, 1) та нежилих будинків і господарсько-побутових будівель (АР Крим, м.Сімферополь, вул.Елеваторна, 8-Б), "діючи умисно в неустановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2007 року, розробив злочинний план їх відчуження ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

У вироку мовиться, що 5 листопада 2007 року ректор Національного університету ДПС України здійснив "незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" вбудовано - прибудованого приміщення магазину та кафетерію... та вчинив розтрату майна вартістю 3 328 387 грн".

26 листопада 2007 року він здійснив "незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Сосновий бір"... та вчинив розтрату майна вартістю 23 551 900 грн".

20 серпня 2008 року ректор здійснив "незаконне відчуження з корисливою метою в інтересах ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" нежилих будинків та господарсько-побутових будівель у Криму та "вчинив розтрату майна вартістю 4 146 750 грн".

Водночас, у вироку зазначається, що для кваліфікації дій особи за ст.191 КК України, за ознакою розтрати майна, обов'язковою умовою є безоплатність, безповоротність обернення (витрачання) на користь інших осіб чужого майна, яке їй ввірено.

"Суд вважає необгрутованими і такими, що спростовуються дослідженими доказами, доводи сторони обвинувачення, що відчуження протягом 2007-2008 років належних Національному університету державної податкової служби України об'єктів нерухомості... відбулося безоплатно або умисно за явно заниженими цінами", - йдеться у тексті.

Крім того, мовиться, що суду не надано будь-яких доказів того, що Мельник особисто чи за участі інших осіб визначав ціну або у інший спосіб впливав на визначення ціни, за якої були продані зазначені об'єкти нерухомості.

Так, суд ухвалив рішення визнати Мельника невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, і виправдати його за ч.5 ст.191 КК України у зв'язку з "недоведеністю складу злочину в його діянні".

Цивільний позов Університету державної фіскальної служби України до Мельника про відшкодування майнової шкоди в розмірі 33 мл. 444 тис. 368 грн передбачено залишити без розгляду. Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, в розмірі 50023 грн 40 коп - віднести на рахунок держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

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Так, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, вирок ще не набрав законної сили.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

У серпні того року Мельник втік з-під домашнього арешту і повернувся до України у квітні 2014 року.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів і направило обвинувальний акт до Ірпінського міського суду Київської області.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада 2015 року Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника. Справу було направлено на новий судовий розгляд.

У листопаді 2015 Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно нього.