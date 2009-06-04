Тимошенко топить українські ТЕС?

Підтримуючи на плаву вугільну галузь, Україна "топить" вітчизняну теплову генерацію, пише тижневик «Коментарі:».

За даними видання, протягом останніх десяти місяців енергетики за рахунок оформлення трьох кредитів у державному "Ощадбанку" на загальну суму 1,525 млрд. грн. закупили приблизно 2,5 млн. тонн вугілля. Першу позику (ліміт 400 млн. грн.) генкомпанії оформили у вересні 2008 р., другу (625 млн. грн.) — у грудні 2008 р., третю (500 млн. грн.) — у квітні 2009 р. Завдяки цьому запаси «чорного золота» на складах державних ТЕС на 2 червня становлять 3,379 млн. тонн.

Три місяці тому Кабмін офіційно оголосив про намір «створити стратегічний баланс вугілля обсягом до 5 млн. тонн». Якщо врахувати нинішній обсяг завантаження складів теплоелектростанцій, а також те, що їхні максимальні можливості дорівнюють 4,316 млн. тонн, то виходить, що для виконання урядового завдання енергетикам доведеться закупити ще майже 936 тис. тонн вугілля. Якщо взяти до уваги те, що до останнього часу теплові електростанції закуповували вугілля в середньому по 615 грн./тонна (з ПДВ), то для того щоб завантажити склади під зав’язок, їм необхідно знайти ще як мінімум 575 млн. грн. При цьому також варто враховувати, що в травні теплова генерація розрахувалася з гірниками лише на 70%, тому на сьогодні заборгувала шахтарям за травневі поставки приблизно 427,5 млн. грн.

Нинішнє фінансове становище енергокомпаній не дозволяє їм оплатити ці багатомільйонні суми, адже вони вже давно працюють з негативною рентабельністю (на виробництві 1 кВт/год. теплова генерація сьогодні отримує збиток 6 коп.). Підвищення ж тарифу неможливе через президентський мораторій на підвищення цін на електроенергію на період економічної кризи. Тому теплова генерація зможе оплатити вугілля двома шляхами: або за рахунок чергового оформлення банківських кредитів, або держава зважиться на зміну правил гри на ринку, як це було зроблено постановою Національної комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ) №561.

Цим документом відомство Валерія КАЛЬЧЕНКА зобов’язало ДП «Енергоринок» у ручному режимі розподілити 239,272 млн. грн., які найближчим часом має отримати як погашення боргу від Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», серед кількох енергогенеруючих компаній. 45,222 млн. грн. з цієї суми підуть ВАТ «Донбасенерго», 65,56 млн. грн. - ВАТ «Центренерго», а решту 128,489 млн. грн. - ВАТ «Західенерго». За даними «Коментарів:», ці кошти відразу будуть спрямовані на погашення боргів перед гірниками, які утворилися у зв’язку з неоплаченими поставками вугілля протягом квітня і становили на 1 травня 238 млн. грн.

Зараз ні в НКРЕ, ні в НАК «ЕКУ» не кажуть про те, якими з двох шляхів енергокомпанії фінансуватимуть придбання вугілля. Водночас джерела «Коментарів:» у галузі допускають, що для закупівлі вугілля зараз можуть бути задіяні кошти Держкомрезерву. За їхніми даними, цього тижня відбудеться засідання парламентського комітету з питань промисловості, регуляторної політики й підприємництва, на якому розглядатиметься відповідне питання.

Але в будь-якому разі державній тепловій генерації знадобиться кілька років на те, щоб вибратися з боргової ями, у якій вона опинилася через рішення країни штучно створити споживчий попит на вугілля, констатує видання.

Таку стратегію, відзначає видання, можна було б виправдати тим, що за рахунок попиту на продукцію державних шахт країна забезпечує роботою і зарплатою шахтарів. Але значну частину коштів, яку теплова генерація оплачує ДП «Вугілля України» (монополіст Оптового ринку вугільної продукції України), витрачається аж ніяк не на ці цілі.

Так, за даними джерел, у цілому за 2008 рік вуглевидобувні підприємства Мінвуглепрому закупили в комерційних структур і реалізовували споживачам (через «Вугілля України») більш як 1,5 млн. тонн вугілля на суму більш як 919 млн. грн. Це при тому, що на складах шахт міністерства на початок поточного року перебувало понад 1,4 млн. тонн рядового вугілля і майже 930 тис. тонн готової вугільної продукції.