”Нафтогаз” вже продає ”Мерседес” Івченка

Новий "Мерседес", на якому їздив голова "Нафтогазу України" Олексій Івченко, передано салону для продажу.

Про це Українській правд і повідомив керівник прес-служби компанії Сергій Лук`янчук.

Він не зміг дати більш детальну інформацію, зокрема, про те, до якого салону відправили авто і чи використовується воно досі.

"Факт в тому, що доручення президента виконується – "Мерседес" вже продається", - наголосив Лук`янчук.

Як відомо, у середу президент Віктор Ющенко заявив, що у вівторок наказав Івченку продати "Мерседес" S-класу вартістю понад 1 мільйон гривень, який нещодавно було придбано для автопарку компаніїї.

Крім того, президент повідомив, що наполягатиме на мораторії на такі операції, як закупівля держслужбовцям таких машин, квартир тощо.

Довідка УНІАН. 7 квітня інтернет-видання “Українська правда” повідомило, що недавно О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль Mercedes-Benz S-Class вартістю 215 тис. дол. (1 млн. 85 тис. 750 грн.).

У січні-березні Генеральне представництво німецького автоконцерну DaimlerChrysler AG в Україні – ВАТ "Автокапітал" (м. Київ) через мережу своїх офіційних ділерів скоротило продажі нових автомобілів Mercedes-Benz різних модифікацій на 8,9%, або на 27 штук, порівняно з аналогічним періодом 2005 року, до 277 штук. Лідером продаж за підсумками січня-березня стали автомобілі Mercedes-Benz Е-Class. Зокрема, в січні-березні бути реалізовано в Україні 64 автомобілі Е-Class. Крім того, в січні-березні компанія реалізувала в Україні 62 автомобілі S -Class, 53 – М-Class, 39 – С-Class, 27 – A-Class, 15 – В-Class і 2 – R-Class та ін.