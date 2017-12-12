Саакашвілі звільнений: журналісти дізналися, де політик провів ніч (відео)
Зранку до опального політика приходили Сакварелідзе та адвокат.
Після того, як після суду Саакашвілі зайшов до будинку, де винаймає квартиру, він звідти більше не виходив. Хіба що зранку до нього заходили Давид Сакварелідзе, а згодом й адвокат.
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Біля будинку наразі тихо та спокійно, лише чергують двоє активістів. Вони неговіркі, під час спроби журналістів дізнатися у них, чи не виходив Саакашвілі, несподівано з'явився ще один чоловік. Він поводився агресивно й не дозволяв знімати. Після цього він сів в авто, яким їздить сам Саакашвілі або його дружина.
Раніше журналісти дізналися, що останнім часом опальний політик орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метри з автономною системою опалення та кондиціюванням.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Печерський районний суд міста Києва відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.