На Трійцю Януковича вмовлятимуть стати Президентом в парламенті?

Фракція Партії регіонів у вівторок, 9 червня, має прийняти остаточне рішення щодо вступу в коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат від ПР Ганна ГЕРМАН.

Вона додала, що ці дні до засідання фракції «багато будуть значити для нас усіх».

«Нам треба переконати лідера (Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), що він мусить погодитися на ті умови, які ставлять сторони, – на вибори Президента в парламенті», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, на сьогодні це є головним питанням, яке не узгоджене між БЮТ та Партією регіонів. При цьому вона додала, що є ще кілька дрібних питань.

«Будемо сподіватися, що ці свята дадуть нам те, чого нам всім бракує – чесність і гідність», - сказала Г.ГЕРМАН.