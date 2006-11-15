Луценко: реваншисти хочуть відсвяткувати річницю Майдану взяттям МВС

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією визнав незадовільною діяльність Міністерства внутрішніх справ і рекомендував парламенту розглянути питання про доцільність перебування Юрія ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення члени комітету ухвалили сьогодні після заслуховування доповіді заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА про протоколи щодо корупційних дій Ю.ЛУЦЕНКА, заяв кількох колишніх співробітників міліції, яких було звільнено з органів внутрішніх справ за час керівництва Ю.ЛУЦЕНКА, а також пояснення самого міністра.

Коментуючи це рішення в інтерв’ю журналістам після завершення засідання комітету, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «сьогодні ми є свідками восьмої спроби зняття міністра внутрішніх справ». «Абсолютно очевидно, що сьогодні відбувається одне із тих рішень, яке нав’язується реваншистськими силами, котрі хочуть відсвяткувати річницю Майдану перемогою над тими, хто не дав їм продовжувати своєрідне управління країною в попередній період», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він ще раз наголосив, що поки перебуває на посаді міністра внутрішніх справ - докладе максимум зусиль, щоб в міліцію не повернулися «старі порядки». В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО припустив, що напевно це не задовольняє ні голову комісії, ні голову комітету, ні більшість Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання, чи виникало у нього бажання добровільно написати заяву про відставку, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «У мене дуже часто виникають бажання плюнути на все і спокійно жити… Я знаю тільки одне: я не здамся без бою. Я вважаю малодушним уступати їм і відходити ціною того, щоб вони замовкли».

Коментуючи виступи звільнених працівників міліції, Ю.ЛУЦЕНКО назвав їх «тінями минулого». «Люди, які символізували кучмізм, у мене на керівних посадах працювати не будуть», - підкреслив він.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам, коментуючи події, які відбувались на засіданні комітету, голова парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування корупційних дій в МВС Володимир СІВКОВИЧ зазначив, що він особисто сьогодні був здивований тією кількістю «брудного матеріалу», який було оприлюднено на адресу керівництва МВС. «Якщо чесно, - сказав він, - то Юрію Віталійовичу сьогодні крити нема чим по дуже багатьом питанням». «Тут достатньо багато підстав на цьому комітеті пролунало, щоб визнати діяльність органів внутрішніх справ незадовільною», - додав В.СІВКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання журналістів, як могло статися, що на початку засідання комітету протокол рішення з негативним висновком був розданий заздалегідь - до заслуховування керівництва МВС, В.СІВКОВИЧ відповів: «Так робиться завжди».